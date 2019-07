Vitor Hugo torna a casa: il difensore sta definendo gli ultimi dettagli per il suo passaggio al Palmeiras, società da cui lo aveva acquistato la Fiorentina due stagioni fa. L’interesse è vivo da tempo, in queste ore c’è lo scambio di documenti in corso dopo che il giocatore ha svolto le visite mediche in giornata. Alla Fiorentina andranno 5,5 milioni di euro, mentre al giocatore 1,8 milioni a stagione.