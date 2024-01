Fiorentina, l'Augsburg ha rifiutato la prima offerta per Vargas: il punto

Per migliorare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano in questo mercato invernale, la dirigenza della Fiorentina è alla ricerca di un esterno d'attacco. Uno dei nomi valutati è quello di Ruben Vargas, esterno classe svizzero per cui i viola avevano già mostrato interesse (leggi qui i dettagli).

Il punto sulla trattativa della Fiorentina con l'Augsburg per Vargas

È stata fatta da parte della Fiorentina una prima offerta ma l'Augsburg ha detto di no e per ora la viola si è fermata per fare valutazioni e capire se il giocatore è quello giusto o ci sono altre opportunità sul mercato. Italiano preferirebbe avere in rosa calciatori pronti che arrivino dalla Serie A, com'è stato il caso di Faraoni dal Verona.