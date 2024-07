Fiorentina, presentata un'offerta al Venezia per Tessmann

La Fiorentina continua a essere molto attiva sul mercato in entrata. L'agente di Colpani, infatti, è al Viola Park per chiudere gli ultimi dettagli per l'arrivo di Colpani (clicca qui per leggere la situazione) ma ci sono altri movimenti a centrocmapo.

Non solo Lovric dell'Udinese, ma nel mirino della dirigenza viola c'è anche Tanner Tessmann del Venezia.

La Fiorentina ha fatto una proposta al Venezia per Tessmann

La Fiorentina ha presentato una proposta al Venezia per Tessmann nella giornata di giovedì 25 luglio ma al momento è difficile che venga accettata.

La proprietà neopromossa in Serie A infatti vorrebbe di più per il cartellino del giocatore che nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze in Serie B, condite da 6 gol e 3 assist.