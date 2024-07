La Fiorentina torna su Sutalo dell'Ajax

La Fiorentina dopo l'acquisto di Moise Kean continua a sondare diverse piste per il calciomercato.

Una di queste porta a un vecchio pallino: Josip Sutalo, giovane difensore dell'Ajax, protagonista agli ultimi Europei con la nazionale croata e per cui è stato fatto in queste ore un nuovo tentativo.

Difesa Fiorentina: i Viola tornano su Josip Sutalo dell'Ajax

Il classe 2000 era stato cercato dalla Viola anche in altre sessioni precedenti, prima che scegliesse i Lancieri. Su di lui c'era stato anche l'interesse di altre squadre italiane, ai tempi della Dinamo Zagabria.

Ora la Fiorentina ha fatto un nuovo tentativo per il calciatore, stavolta appunto con l'Ajax. Il calciatore sta valutando però anche altre opportunità in altri campionati: il Brighton e il West Ham in Premier League, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (che era anche su Calafiori, diretto all'Arsenal), fresco campione di Germania. Al momento il calciatore non ha ancora dato il suo ok, perché intende valutare le diverse possibilità.