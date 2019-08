Fiorentina, show al Franchi per Ribery. Pradè: "È qui per vincere"

Uno show in pieno regola. Così è stato presentato allo stadio Artemio Franchi il nuovo acquisto della Fiorentina Franck Ribery. Una passerella che dalla pancia del fortino viola l'ha portato in campo, davanti a migliaia di tifosi. L'ex Bayern Monaco ha poi palleggiato e lanciato i sette palloni da lui autografati ai presenti in tribuna.

[videosky id="532136"][/videosky]

Queste le parole di Ribery ai tifosi: "Ciao a tutti, spero che stiate tutti bene. Sono molto felice di essere qua. Parlo un po' l'italiano perché mi piace la lingua ma soprattutto la Fiorentina. Era da tre settimane che sapevo che sarei arrivato qui. Ho parlato con Toni, che è come un fratello. Anche lui mi ha detto di venire qui perché la città è bellissima. La numero 7? Vidal ha chiamato Pulgar per convincerlo, ringrazio entrambi. Per il Napoli non sono ancora pronto, devo allenarmi con la squadra. Ma sono a disposizione".

[videosky id="532137"][/videosky]

Ha poi preso la parola il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè: "Sono emozionatissimo stasera. Non mi capita spesso ma Franck mi ha emozionato. Dico grazie a sua moglie perché alla fine ha deciso lei. Decidono sempre le donne. Se i giocatori così forti vengono qua è grazie a Firenze e i fiorentini. Cosa li contraddistingue? Il bello. Ritornare qua per me è un emozione enorme, ringrazio Commisso e Joe per questa possibilità. Ribery ha deciso di venire da noi perché vuole ancora vincere. Sono super felice"

E' stato poi il turno di Joe Barone: "Ringrazio tutta la tifoseria. Per questo dico che senza di voi non c'è vita, guarda che spettacolo. Vi ringrazio perché ogni giorno per strada moltissima gente mi ferma mostrando grande emozione. Commisso? Mi chiama 10 volte al giorno, voleva sapere ogni dettaglio su Franck. Ci ha messo pressione, domani arriverà in città. Napoli? Vogliamo 25mila persone. Non promettiamo niente, ma vogliamo lottare per l'Europa".