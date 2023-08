Fiorentina, nuovi contatti per Murillo del Corinthians per la difesa

Potrebbe essere il brasiliano il nuovo difensore per Vincenzo Italiano

La Fiorentina ha ripreso nuovamente i contatti con il Corinthias per Murillo. Il brasiliano potrebbe essere il nuovo difensore per Vincenzo Italiano a prescindere dalla cessione di Quarta.

Fiorentina-Murillo: il punto

I viola avevano già presentato al club brasiliano qualche settimana fa un'offerta di 12 milioni di euro ma la richiesta del Corinthians era di 15.

Dopo un tentativo iniziale, la Fiorentina ha deciso di riprendere i contatti per provare a portare il difensore brasiliano mancino in Italia. I viola hanno perso Igor (andato al Brighton) in questa sessione di mercato, sostituendolo con Mina.

Nel 2022-2023 Murillo ha messo insieme un totale di ventitré presenze fra coppe e campionato nazionale.