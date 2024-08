La Fiorentina segue due profili per il centrocampo: sfumato Mangala che andrà all'Everton, si tratta per Baturina della Dinamo Zagabria

17.40 - Niente da fare per la Fiorentina, nel futuo di Mangala ci sarà infatti l'Everton. Nonostante la volontà del calciatore di trasferirsi a Firenze, il presidente del Lione non ha cambiato idea e ha mantenuto l'impegno preso in precedenza con l'Everton.

17.10 - Mangala spinge per trasferirsi alla Fiorentina, ma la volontà del calciatore potrebbe non bastare. Il presidente del Lione infatti è intenzionato a rispettare l'impegno preso con l'Everton. Ecco perché per la Fiorentina la pista resta complicata.

14.17 - In queste ore c'è stata una call tra l'entourage di Mangala e Lione, con gli agenti del calciatore che spingono per il suo trasferimento alla Fiorentina. Il calciatore vuole trasferirsi in Serie A.

Fiorentina, il punto sul centrocampo

Il mercato in entrata della Fiorentina è tutt'altro che chiuso. La viola è alla ricerca di (almeno) un centrocampista, e oltre a Baturina segue anche Mangala. Il belga era vicino all'Everton, ma la trattativa non si è chiusa, e per questo il club di Commisso si è fiondato su di lui avvicinandosi molto.

Anche in vista di una probabile partenza di Amrabat, la Fiorentina è alla ricerca di almeno un centrocampista. Il primo nome in lista rimane sempre quello di Baturina della Dinamo Zagabria, per cui proseguono i contatti.

Per il croato, che nella giornata di mercoledì ha ottenuto la qualificazione alla fase finale della Champions League, c'è una folta concorrenza, ma la Fiorentina non molla e la trattativa è viva.

Mangala sempre più vicino

Il nome nuovo è quello di Orel Mangala, centrocampista del Lione. Il belga era molto vicino all'Everton negli scorsi giorni, ma la trattativa non si è chiusa. Per questo, la viola si è inserita offrendo ai francesi un prestito con diritto di riscatto.

L'Everton non molla, ma la volontà del giocatore è chiara: andare alla Fiorentina. Il Lione accetta la formula proposta dalla Fiorentina, ma non ha ancora dato l'ok definitivo al trasferimento.