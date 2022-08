La Fiorentina ha lavorato molto sul calciomercato in entrata: sono arrivati Gollini, Dodo, Mandragora e Jovic. Per quanto riguarda quello in uscita, sono arrivate delle offerte dalla Premier League e dalla Bundesliga per Christian Kouamé.

Brighton e Augsburg si sono mossse per l'attaccante ivoriano ma il club viola vuole attendere il ritorno dei playoff di Conference League per capire cosa fare. Italiano l'ha utilizzato sia nella prima giornata che nell'andata contro il Twente.