Fiorentina, prima offerta al Genoa per Gudmundsson: le cifre

La priorità della Fiorentina ha un nome: Albert Gudmundsson. Il trequartista islandese del Genoa, come raccontato nei giorni scorsi, è il nome prescelto dalla società per sostituire anche Nico Gonzalez, conteso tra Juventus e Atalanta, e nella serata di ieri, 2 agosto, è stata presentata la prima offerta ufficiale.

L'offerta della Fiorentina per Gudmundsson

La Fiorentina per il cartellino di Gudmundsson ha presentato al Genoa un'offerta sulla base del prestito oneroso, fissato a 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto (legato a varie condizioni) a 20 milioni.

La proprietà del Genoa vorrebbe di più per quanto riguarda la cifra del prestito, ma al momento la trattativa procede, con ottime possibilità di chiudere tra le parti. C'è fiducia quindi per il trasferimento di Gudmundsson alla corte di Palladino.

Al Genoa dal gennaio del 2022, nell'ultima stagione Gudmundsson è sceso in campo in 35 partite, segnando 14 gol e servendo 4 assist. In totale, 87 partite, 31 gol e 10 assist in rossoblù.