Fiorentina, sempre più vicino l'arrivo di Gosens in prestito con obbligo condizionato

La Fiorentina continua a lavorare per il ritorno in Italia di Robin Gosens. L'ex Inter e Atalanta potrebbe tornare in Serie A dall'Union Berlino: i viola stanno portando avanti la trattatia sulla base di un prestito con obbligo condizionato, venendo incontro alle richieste del club tedesco.

Fiorentina-Gosens: i dettagli

Il ritorno di Gosens in Italia è sempre più vicino. La Fiorentina è vicina all'accordo con l'Union Berlino per un prestito con obbligo di riscatto condizionato dalle presenze che farà il giocatore e dalla qualificazione europea della viola. Si tratta anche sull'ingaggio dell'ex Inter, per cui ballano circa 200mila euro.