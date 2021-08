Fiorentina, l'ufficialità di Nastasic arriva con un indizio sui social

Per il difensore serbo si tratta di un ritorno: aveva infatti già vestito la maglia viola dal 2011 al 2013 prima di passare al Manchester City

Matija Nastasic è un nuovo giocatore della Fiorentina. L’annuncio arriva dal club viola attraverso i suoi canali social, con una mappa geografica che mostra gli spostamenti del giocatore negli ultimi anni. Per il difensore serbo si tratta di un ritorno dal momento che ha già vissuto a Firenze due ottime stagioni (dal 2011 al 2013), prima di passare al Manchester City.

Dopo dieci anni Nastasic torna in Serie A: in questi anni ha vestito le maglie di Manchester City e dello Schalke 04, dove militava dal 2015.

Le cifre dell'affare

ll difensore si è liberato praticamente a zero dopo la retrocessione dello Schalke 04 in Zweite Liga, la serie B tedesca. Nell'ultima stagione in Germania sono state 18 le presenze del difensore tra Bundesliga e Coppa nazionale, complice anche un problema al polpaccio.

Rappresenterà quindi un colpo importante per la difesa di Italiano. Prenderà il posto di Pezzella, partito in direzione Betis.