Fiorentina, Bove in partenza da Roma | FOTO e VIDEO

La Fiorentina ha chiuso per l'arrivo di Edoardo Bove. Il centrocampista arriva dalla Roma in prestito a 1 milione e 500mila euro più diritto 10.5 milioni che diventa obbligo in caso del 60% delle partite giocate. Il giocatore è partito in questi minuti dalla stazione Termini in direzione Firenze.

Fiorentina, Bove in partenza da Roma

Il centrocampista è pronto dunque a iniziare la sua nuova avventura in maglia viola, club che lo ha voluto fortemente in questi ultimi giorni di mercato. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al momento della partenza: "Dispiace perché io e tifosi della Roma meritavamo un finale diverso, ma sono contento per ciò che verrà ora".