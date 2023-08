Fiorentina, vicino Beltran del River Plate: l'indizio social

La trattativa per Beltran è ormai in fase avanzata: lo conferma un indizio social

La Fiorentina è scatenata. Il club toscano ha in pugno Lucas Beltran, M'Bala Nzola e Oliver Christensen ed è pronto a chiudere per tutti e tre nelle prossime ore, dimostrando così grande forza sul mercato e liquidità per investire. In particolare per quanto riguarda Beltran, oltre agli aggiornamenti comunicati nel pomeriggio di domenica, anche un indizio social suggerisce come la trattativa sia ormai in fase avanzata.

Fiorentina, l'indizio social su Beltran

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha infatti cominciato a seguire su Instagram proprio l'attaccante argentino.

Nonostante manchino ancora dettagli e firme, se l'acquisto di Beltran dovesse andare in porto alle cifre attuali, rientrerebbe di diritto fra i colpi in entrata più onerosi di questa finestra di calciomercato. Per portarlo a Firenze, infatti, il club toscano sborserà quasi 25 milioni di euro. Ammonta a oltre 10 milioni la spesa per Nzola, mentre quella per Christensen si aggira intorno ai 5. Una spesa importante, questa, che sarebbe finanziata dalle cessioni di Cabral e Jovic. Se anche non dovessero partire, la Fiorentina ha comunque deciso di puntare su Beltran.