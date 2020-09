Esports, accordo in arrivo tra Lazio e Konami per PES 2021

Vicinissimo ormai l’accordo tra la Lazio e la Konami Digital Entertainment: i biancocelesti potrebbero presto seguire le orme dei cugini giallorossi e fornire la licenza in esclusiva a PES 2021.

Nella retrocopertina del retail del gioco, infatti, è già visibile il simbolo del club biancoceleste. Dopo Juventus e Roma - e l'addio di Inter e Milan -, una terza società calcistica italiana è quindi pronta a scendere in campo con Konami, con cui la Lazio aveva collaborato già nel 2009. Sempre sotto la presidenza di Claudio Lotito, il logo di PES 2009 fu stampato sulle maglie dei biancocelesti per la partita all'Olimpico contro l'Inter. In quell'occasione si celebrò il primo videogame a diventare main sponsor di una squadra di calcio per una partita di Serie A.

Nessun annuncio è ancora stato fatto da Konami, che nel frattempo ha presentato ufficialmente eFootball PES 2021. La presenza del logo della Lazio vicino a quello della Roma e la presenza nella lista dei partner per il marketing nel sito ufficiale della Lazio, sono indizi che fanno una prova. Sembra quindi logico che la Lazio possa essere una nuova squadra partner di Konami. A discapito degli appassionati di Fifa che dovranno accontentarsi di avere nomi di fantasia per entrambe le formazioni romane.

A cura di Matteo Mattei