Empoli, Sebastiano Esposito in chiusura la prossima settimana.

L'Empoli si avvicina a un rinforzo per l'attacco

Empoli, il punto su Esposito

L'Empoli vuole rinforzarsi con un attaccante. Per l'arrivo di Sebastiano Esposito si chiuderà all'inizio della prossima settimana. Il giocatore è in uscita dall'Inter, club proprietario del cartellino dove ha fatto rientro dopo il prestito con la Sampdoria dell'ultima stagione. In Serie B ha giocato 23 partite tra regular season e playoff, chiudendo l'annata con 6 gol.