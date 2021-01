Djavan Anderson-Crotone: le ultime novità

Frenata nella trattativa tra Djavan Anderson e il Crotone. Il centrocampista della Lazio nutre ancora dei dubbi sul fatto di accettare o meno la nuova destinazione, nonostante la sua sitazione attuale.

Infatti il club biancoceleste lo ha tolto dalla lista Serie A per permettere a Senad Lulic di poter essere utilizzato in campionato e così continuando non avrebbe la possibilità di giocare in biancoceleste.

A oggi l'olandese sembra più intenzionato a non accettare Crotone, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore proprio per il motivo sopra citato.