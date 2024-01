Difesa Milan, sondato anche Lacroix del Wolfsburg

In questa sessione invernale di calciomercato, il focus del Milan resta la difesa: i rossoneri vogliono far fronte ai molti infortuni patiti in questa stagione dai titolari del ruolo, e interrompere finalmente l'emergenza.

Non solo, però, perché il Milan guarda anche al futuro, e per questo segue diversi profili giovani e promettenti anche in vista dell'estate. Tra i più interessanti, oltre a Tosin Adarabioyo del Fulham, c'è anche Maxence Lacroix, classe 2000 di origine francese.

Milan, per la difesa sondato anche Lacroix del Wolfsburg

Il Wolfsburg, club di Bundesliga proprietario del cartellino, non sembra al momento intenzionato a privarsi di Lacroix in questa finestra invernale, ragion per cui il calciatore potrebbe diventare un obiettivo concreto dei rossoneri in vista dell'estate. Milan e Wolfsburg nel recente passato hanno completato anche un'altra operazione di calciomercato, quella che portò a Milano Aster Vranckx nel 2022.

Lenglet e Brassier: gli altri nomi sul taccuino

Gli altri nomi per il Milan, che a inizio sessione ha già ripreso Matteo Gabbia interrompendo il prestito al Villarreal, restano quelli di Clement Lenglet del Barcellona (in prestito quest'anno all'Aston Villa in Premier) e di Lilian Brassier, giovane molto talentuoso dello Stade Brestois in Ligue 1.