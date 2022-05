Di Maria, il saluto del PSG: "Ultima partita con la nostra maglia. Ha scritto la storia del club"

Dopo sette stagioni, si chiuderò l'avventura di Angel Di Maria al Paris Saint-Germain. L'argentino giocherà la sua ultima gara al Parco dei Principi contro il Metz, sabato 21 maggio alle ore 21. Sui social, è arrivato il saluto del club parigino.

L'ex Manchester United, ha dichiarato di voler ancora giocare in Europa. El Fideo è seguito con grande attenzione dalla Juventus.

PSG, il saluto a Di Maria

"Arrivato al Paris Saint-Germain nell'estate del 2015, Angel Di Maria si è subito imposto sulla fascia destra dell'attacco parigino firmando 15 gol e 25 assist, in tutte le competizioni, per la sua prima stagione. Il nativo di Rosario ha stabilito, durante questo esercizio, il record di più assist in una stagione (18). In 7 stagioni con il Paris Saint-Germain, il nazionale argentino ha giocato 294 partite per un totale di 91 gol e 111 assist. Il 19 maggio 2021, durante la finale della Coupe de France contro l'AS Monaco (vittoria 2-0), è entrato definitivamente nella leggenda firmando il suo 104° assist in maglia rossoblù, diventando così il miglior passante della storia del club, davanti a Sicuro Susic".

Ecco anche le parole del presidente Nasser Al-Khelaïfi: "Angel Di Maria ha sicuramente scritto la storia del club. Sarà ricordato dai tifosi come un giocatore dallo stato d'animo irreprensibile, che ha dimostrato un impegno costante nel difendere i nostri colori. Invito tutta la famiglia Paris Saint-Germain a incontrarsi domani al Parc des Princes per rendergli il tributo che merita".

Su Di Maria c'è la Juventus

Angel Di Maria, come vi avevamo raccontato nelle scorse settimane, è stato sondato dalla Juventus, che cerca un attaccante esterno per poter completare il tridente titolare della prossima stagione, insieme a Vlahovic e Chiesa, che rientrerà dall'infortunio. Le parole dell'argentino confermano le possibilità che possa firmare per un solo anno, proprio per poter poi esaudire il desiderio di concludere la sua carriera in Argentina. I contatti tra le parti proseguono.