Juve-Depay, oggi incontro con l'agente: la situazione. Al Barcellona sconto su Pjanic

Prosegue a oltranza la trattativa per portare Memphis Depay alla Juventus. L'attaccante si libererà dal Barcellona risolvendo il proprio contratto: i bianconeri rinunceranno ad alcuni bonus previsti nell'affare Pjanic, legati alle presenze del bosniaco.

Nel frattempo, la Juve lavora anche per trovare l'accordo totale con il giocatore, che al momento non è ancora stato raggiunto. Oggi l'agente di Depay ha incontrato la dirigenza bianconera, ma non è arrivata la fumata bianca. È stato un giorno positivo, ma ancora non decisivo.