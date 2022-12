Salernitana, incontro con il Napoli per Demme. La situazione

La Salernitana insiste per Diego Demme: incontro con il Napoli in Turchia per il centrocampista italo-tedesco

La Salernitana insiste per Diego Demme. Il centrocampista, che ha giocato soltanto tre spezzoni di gara in stagione con il Napoli di Luciano Spalletti, è un obiettivo di Morgan De Sanctis per migliorare la rosa di Davide Nicola.

Il direttore sportivo granata e Cristiano Giuntoli si sono incontrati a pranzo in Turchia. Salernitana e Napoli, infatti, sono entrambe ad Antalya in ritiro per preparare la ripresa della stagione. L'argomento della conversazione è stato Diego Demme. Morgan De Sanctis potrebbe presentare un'offerta in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Salernitana-Demme, la situazione

La Salernitana sogna Diego Demme, ma la trattativa non è affatto facile. L'incontro odierno certifica la volontà del club granata di provare ad arrivare al centrocampista classe 1991. Diego Demme guadagna 3 milioni di euro, una cifra elevata per la Salernitana, che vorrebbe un contributo da parte del Napoli. Il club azzurro non sembra, per ora, intenzionato a contribuire a pagare parte dello stipendio. Una trattativa non facile, ma i granata ci provano.