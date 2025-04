Lazio, Castellanos: “Fisicamente sto bene. Il manto sintetico di Bodo? Non può essere una scusa”

Castellanos, attaccante Lazio (PHOTO CREDITS: Domenico Bari)

Le parole dell’attaccante argentino alla vigilia della sfida di ritorno contro il Bodo/Glimt

La Lazio si gioca tutto all’Olimpico, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt.

I biancocelesti avranno l’arduo compito di rimontare lo 0-2 subìto la scorsa settimana in Norvegia, e avranno certamente bisogno dei propri tifosi.

Alla vigilia del match, oltre al mister Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa anche il Taty Castellanos.

La conferenza stampa di Castellanos. “Non sono abituato a questo tipo di infortunio. Ma questo è il calcio, adesso sto bene. Sono al 100%, stare bene mentalmente e fisicamente è la cosa più importante. Non è impossibile, sappiamo il risultato ma siamo una squadra compatta. Essere l’attaccante della Lazio è una bella responsabilità, io devo lavorare per la squadra. Devo stare bene e lavorare per la squadra”.

L’attaccante ha poi parlato del suo rapporto con Boulaye Dia. “Insieme siamo due attaccanti forti. Giocare fuori casa? Non è mai semplice. Ma ora pensiamo solo alla partita di domani”.

“Il mio infortunio? Non sono abituato a stare fuori. Per me è difficile visto che ho giocato tanto all’inizio. La squadra l’ho vista in buone condizioni. Però l’importante è che sto bene, mentalmente e soprattutto fisicamente. L’erba sintetica del campo in Norvegia? Loro giocano bene su quel campo, in un clima complicato. Ma non deve essere una scusa. Pensiamo ai nostri tifosi e alla nostra gente”.