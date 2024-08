Fiorentina, va avanti la trattativa per De Gea: la situazione

Sta andando avanti la trattativa tra la Fiorentina e il portiere David De Gea. Tra le parti sono in corso dialoghi concreti e il portiere spagnolo dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione.

Procede la trattativa tra la Fiorentina e David De Gea

Dopo essersi svincolato lo scorso anno dal Manchester United, David De Gea è senza squadra da una stagione. Ora, però, il portiere spagnolo è pronto a tornare in campo e la Fiorentina sta lavorando per portarlo in Serie A.

Tra le parti sono in corso contatti concreti e il classe 1990 dovrebbe firmare un contratto da una stagione con opzione per un altro anno.

Nel frattempo, il Monza guarda interessato alla trattativa. Il club brianzolo è infatti pronto a prelevare dalla Fiorentina Terracciano, che dirà addio ai viola quando arriverà il nuovo portiere.