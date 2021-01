Fiorentina su Conti del Milan: obiettivo per la fascia di Prandelli

Potrebbe essere lontano dal Milan il futuro di Andrea Conti. Nonostante le dichiarazioni di Stefano Pioli, che in conferenza stampa aveva allontanato le voci riguardo una cessione del terzino rossonero (LE SUE PAROLE), il 26enne è nel mirino della Fiorentina.

Nelle prossime ore è in programma un appuntamento di mercato tra i viola e l’agente del giocatore. I due club non hanno ancora avuto contatti diretti, ma il vertice sarà l’occasione giusta per provare ad accordarsi sulle condizioni su cui impostare e portare avanti la trattativa; condizioni che ovviamente dovranno mettere d'accordo entrambi i club.

Si discuterà in particolare della formula che potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto a circa 7 milioni da esercitare dopo 18 mesi (dettagli questi che veranno affrontati con attenzione proprio nell'incontro di domani tra l'agente di Conti e la Fiorentina). Il Milan intanto ha dato l’ok alla cessione e anche il giocatore si è detto disponibile alla partenza, accettando la destinazione viola.

La Fiorentina dal canto suo non ha fretta e vuole prendersi tutto il tempo necessario per decidere che genere di operazione portare avanti. Conti, complice l’esplosione di Calabria e l’arrivo di Dalot, ha trovato pochissimo spazio con Pioli in questa stagione. Per l’ex Atalanta soltanto 4 presenze tra Serie A ed Europa League, di cui una da titolare contro lo Sparta Praga.