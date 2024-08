La Juventus non molla Conceicao: la situazione

Francisco Conceicao continua a rimanere nei radar della Juventus. I bianconeri proseguono con l'interesse per il giocatore portoghese, con la formula del prestito, nel caso il Porto aprisse a questa formula.

Juventus, le novità su Conceicao

Francisco Conceicao ancora nel mirino della Juventus. Come riporta Record, testata portoghese, il giocatore non dovrebbe essere convocato per la partita tra Porto e Rio Ave.

I bianconeri rimangono interessati al giovane attaccante, volendo utilizzare la formula del prestito nel caso il club lusitano aprisse a questa formula.

Al momento non c'è ancora l'ok del club di Villas-Boas, ma l'agente, Jorge Mendes, continua a lavorare per la buona riuscita dell'operazione.