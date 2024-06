La Juventus sta già lavorando per accontentare le richieste del nuovo allenatore Thiago Motta, per il quale manca soltanto l'annuncio ufficiale. Uno dei calciatori dal futuro incerto è Federico Chiesa.

Juventus-Chiesa, la situazione

Nonostante la buona stagione appena conclusa - 10 gol e 3 assist in 37 partite tra Serie A e Coppa Italia -, Federico Chiesa non è certo di restare alla Juventus nella prossima stagione, anche se ha un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2025.

L'ex Fiorentina non rientra nei piani iniziali di Thiago Motta e potrebbe anche essere il sacrificato sul mercato. Per il momento, non ci sono trattative avviate, ma il classe 1997 ha diversi club interessati.

La Juventus e l'entourage, intanto, vorrebbero comunque aspettare la vetrina di Euro2024. Federico Chiesa sarà uno dei punti di forza dell'Italia di Luciano Spalletti, che proverà a bissare il successo dell'estate del 2021.