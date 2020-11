Mönchengladbach-Inter, la probabile formazione di Conte

Vigilia di Champions League per l’Inter, reduce dall’ottimo successo in trasferta per 3-0 con il Sassuolo. I nerazzurri scenderanno in campo, infatti, domani sera alle ore 21:00 contro il Borussia Mönchengladbach in un match fondamentale ai fini della qualificazione. La squadra di Conte è infatti ultima nel Girone B con due punti, mentre i tedeschi si trovano al momento in testa alla classifica con otto punti.

Conte schiererà il classico 3-5-2. Davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo sulle fasce Darmian e Young favoriti rispettivamente su Hakimi e Perisic. Al centro agiranno Barella, Brozovic e Gagliardini. In attacco la coppia Lukaku e Lautaro.

Di seguito la probabile formazione:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.