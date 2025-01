Dall’espulsione di Szczesny all’esultanza di Olmo, i 4 flash della finale di Supercoppa Spagnola

Tutto quello che vi siete persi della finale di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid.

È terminata con il risultato di 2-5 la finale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona.

Grazie al centesimo successo in un Clásico del Barça la Supercoppa spagnola torna in Catalogna dopo il successo dei Blancos dello scorso anno. Ma cosa è successo nel match contro il Real?

I blaugrana segnano 4 gol nel primo tempo: non succedeva in una partita contro il Real dal 10 gennaio 1943. Quella partita terminò però con un pareggio, 5-5 il risultato finale.

Dalla rabbia di Raphinha all’espulsione di Szczesny, vediamo ora tutto quello che vi siete persi della finale di Supercoppa Spagnola.

Raphinha porta via la borsa ai medici

Sul risultato di 1-0 Mbappé è costretto ad accasciarsi per un dolore alla caviglia. Lo staff del Real entra così in campo per fasciare la gamba del francese.

La procedura sembra essere più lunga del previsto. Raphinha dopo qualche minuto, spazientito, prende la borsa dei fisioterapisti e la porta fuori dal campo, per chiedere al direttore di gara la ripresa del gioco. A domandargli spiegazioni è stato poi il difensore del Real Antonio Rüdiger senza però ricevere la risposta sperata, una scena già diventata virale.

Infortunio Iñigo Martínez, lo sostituisce Araújo

Pochi minuti dopo il gol dell’ 1-1 segnato dal baby prodigio Lamine Yamal arriva una pessima notizia per il Barcellona. Il difensore Iñigo Martínez è costretto a uscire dal campo per infortunio.

A sostituirlo è stato Ronald Araújo, obiettivo della Juventus, che non ha fatto rimpiangere lo spagnolo. 30 tocchi con una percentuale di passaggi riusciti del 92%. Unica pecca della sua partita l’ammonizione a causa del fallo commesso su Mbappé.

Espulso Szczesny, sbaglia l’ex Juve

La finale di Supercoppa Spagnola contro il Real è stata la terza partita con il Barcellona per Wojciech Szczęsny. Nei due precedenti, in Coppa del Re e in semifinale di Supercoppa, l’ex Juventus non aveva ancora subito un gol.

Serata da dimenticare per il polacco che prima ha incassato la sua prima rete da portiere blaugrana e poi, al cinquantaseiesimo minuto è stato espulso per un’uscita in ritardo su Mbappé.

Esulta anche Dani Olmo: “Io resto qui!”

Uno dei giocatori più inquadrati dalle telecamere di questa Supercoppa è stato il centrocampista del Barcellona Dani Olmo. Non per le sue giocate, ma per la situazione paradossale che lo vede protagonista. Lo spagnolo che ha giocato la partita solo grazie a una sospensione straordinaria del CSD non ha infatti alcuna certezza sul proprio futuro.

Olmo sembra però aver chiare le sue intenzioni. Dopo il triplice fischio di Gil Manzano il centrocampista ha infatti esultato davanti ai suoi tifosi prima baciando lo stemma blaugrana e poi indicando il campo di gioco come per dire: “Io resto qui!“