Roma, Celik si avvicina con una nuova offerta al Lille. Previsto contatto con il Sassuolo per Frattesi

La Roma si avvicina a Celik con una nuova offerta per il Lille. Nei prossimi giorni atteso un incontro con il Sassuolo a Milano per parlare di Frattesi

La Roma mette l'acceleratore sul proprio mercato in entrata. La società giallorossa ha messo nel mirino un difensore e un centrocampista: parliamo di Celik del Lille e di Frattesi del Sassuolo.

Roma, arriva l'offerta che avvicina Celik ai giallorossi. Previsto l'incontro Roma-Sassuolo per Frattesi

La Roma mette il turbo per regalare a José Mourinho. Il difensore del Lille si avvicina di più al club giallorosso che offre ben 7 milioni di euro di bonus. Questa cifra sarà arricchita dall'inserimento di una clausola sulla percentuale da riconoscere ai francesi in caso di futura rivendita. La socierà giallorossa attende l'ok del Lille. La Roma attende la risposta dal Lille con fiducia. La stessa con cui Tiago Pinto incontrerà a Milano il Sassuolo per capire se ci sono margini di manovra per portare avanti la trattativa per Frattesi.