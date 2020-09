Roma, Cancellieri lascia Trigoria: andrà al Verona

Matteo Cancellieri ha lasciato Trigoria, pronto a una nuova avventura lontano da casa. Cresciuto nella Capitale, l'esterno classe 2002 ha salutato oggi i suoi compagni e partirà per Verona nelle prossime ore.

Accompagnato dalla madre e da Maurizio Tonnicchi, l'esterno ha lasciato il centro sportivo in vista dell'ufficialità del suo passaggio in gialloblù. Inserito dalla Roma nell'operazione-Kumbulla, già qualche anno fa Cancellieri finì sotto i riflettori per lo spintone ricevuto - nelle vesti di raccattapalle - da Facundo Ferreyra in un Roma-Shakthar del 2018.