Lazio, Carnesecchi in standby: si pensa a Vicario

La Lazio è alla ricerca di un nuovo portiere. Con Strakosha diretto in Premier League, sponda Fulham, la società biancoceleste sta lavorando per dare a Sarri un nuovo portiere da affiancare all'esperto Pepe Reina.

Con Carnesecchi ko, la Lazio pensa a Vicario

Il primo nome era quello di Carnesecchi, ma la pista che porta al portiere di proprietà dell'Atalanta si è un po' raffreddata. Il club biancoceleste vuole capire bene l'entità dell'infortunio alla spalla, visto che è recidivo e forse dovrà operarsi. Oltre al portiere reduce dalla promozione con la Cremonese, la Lazio in Italia è interessata a Guglielmo Vicario. Il classe 1996 è stato riscattato dall'Empoli, dopo la stagione positiva in maglia azzurra che lo ha portato anche ad essere convocato da Mancini per lo stage di Coverciano. Nell'ultima stagione, l'ex Cagliari ha collezionato 39 presenze tra campionato e Coppa Italia, nelle quali ha subito 70 gol e 7 clean sheet. L'ex Perugia piace anche a Napoli e Fiorentina.