Le notti magiche europee, Brian Clough e il sogno di tornare grandi: il Leeds ritrova la Premier League

Dopo due anni, il Leeds United torna in Championship. Protagonisti, curiosità e un tuffo nel passato.

C’era voglia di rivalsa dopo aver perso la finale play-off dello scorso anno contro il Southampton, e così è stato. Il Leeds United nella prossima stagione giocherà in Premier League al termine (quasi) di un percorso a dir poco straordinario: 94 punti in 44 giornate, 89 gol fatti e 29 subiti. Numeri incredibili, una promozione più che meritata insieme al Burnley che è stata l’altra dominatrice della Championship.

Ma torniamo a Elland Road, casa dei Whites, che nel corso della loro storia possono raccontare di aver visto giocare numerosi campioni. Ce ne sarebbero tantissimi, ma basta citare una formazione per scaldare il cuore dei tifosi: Martyn, Harte, Dacourt, Viduka, Kewell, Bowyer, Smith, Mills, Matteo, Batty e un giovane Rio Ferdinand capitano della squadra all’epoca allenata da David O’Leary. Ma non è finita, perché troviamo anche Eric Cantona, Tomas Brolin, Robbie Keane, Lucas Radebe (capitano dal 1998 al 2001) e per tornare molto più indietro nel tempo Jack Charlton e Norman Hunter che nel 1966 si sono laureti campioni del mondo con l’Inghilterra.

A Leeds non si festeggia un titolo dal 1992, ma è uno dei club più importanti, prestigiosi e anche romantici d’Europa. Nel ’75 andò a giocarsi la finale di Coppa dei Campioni contro il Bayern Monaco, ma l’anno prima ci fu l’avvenimento che ancora oggi è ricordato tanto da renderlo un film. Brian Clough prese il posto di Don Revie, ma il suo arrivo fu criticato dai tifosi che erano molto legati al suo predecessore. Sotto la gestione Clough, però, i risultati non arrivarono. Da lì nacque il mito del “Maledetto United” raccontato da David Peace in uno dei romanzi più letti di sempre. I calciatori del Leeds accusarono Clough di proporre allenamenti poco intensi e di non schierare la migliore formazione possibile. L’ambiente non aiutava e di conseguenza venne esonerato ottenendo una buonuscita di 25mila sterline e una Mercedes. Al suo posto venne ingaggiato Jimmy Armfield, ex capitano dell’Inghilterra.

Col suo arrivo la squadra iniziò a ottenere risultati, e che risultati. Quella finale di Coppa dei Campioni del ’75 vide il Leeds United uscire sconfitto contro il Bayern Monaco al termine di una gara ricca di polemiche. Spicca anche una più recente semifinale giocata contro il Valencia nella Champions League 2000-01. Fu un percorso memorabile visto che nella fase a gironi il Leeds riuscì a classificarsi al secondo posto alle spalle del Milan eliminando il Barcellona. Nella seconda fase a gironi l’impresa di qualificarsi ai quarti di finale insieme al Real Madrid. C’era da affrontare il super Depor di Makaay, Tristan e Pandiani, ma gli inglesi di O’Leary s’imposero prima per 3-0 a Elland Road, un risultato che tornò utile nella gara di ritorno del Riazor persa 2-0. Ed eccoci alle semifinali contro il Valencia, una squadra meravigliosa allenata da Hector Cuper che poteva vantare profili del calibro di Cañizares, Aimar, Carew e l’italiano Amedeo Carboni. Nel doppio confronto, il Leeds non poté nulla di fronte alla forza degli spagnoli che raggiunsero la finale contro il Bayern perdendo solamente ai rigori.

I protagonisti della scalata verso la Premier

Nella promozione del Leeds United in Premier League c’è spazio anche per Wilfred Gnonto, autore di 7 gol e 5 assist in 41 partite. Grande protagonista è sicuramente l’attaccante olandese Joel Piroe, autore di 19 gol, 4 dei quali realizzati solamente nell’ultima tennistica vittoria per 6-0 contro lo Stoke City. Ha fatto benissimo allo Swansea, tanto che nel 2023 il Leeds decise di investire circa 15 milioni di euro per assicurarselo. Non ha ancora esordito con la nazionale olandese, ma continuando così per Koeman sarà molto difficile ignorarlo.

Una pedina fondamentale è stata anche Daniel James, con l’ex Manchester United protagonista con 12 gol e 9 assist così come il suo collega di reparto Manor Solomon. Ricordate anche Ethan Ampadu? Un passato in Italia con Venezia e Spezia per poi prendersi il Leeds a suon di prestazioni. Il gallese è stato protagonista da capitano giocando con continuità. Il giocattolo creato e assemblato da Daniel Farke ha funzionato benissimo in ogni minimo dettaglio. Un allenatore che è alla sua seconda promozione in Premier League dopo quella ottenuta qualche anno fa alla guida del Norwich.

Da Radrizzani alla famiglia York: Leeds continua a sognare

Dopo la cessione della società da parte di Andrea Radrizzani, il club venne acquistato nel 2023 dal medico dell’Ohio John York e da sua moglie per un investimento complessivo di circa 170 milioni di sterline. Il valore della rosa è aumentato nel giro di poco tempo e la proprietà non ci ha pensato su due volte prima di mettere mano al portafogli e di regalare all’allenatore rinforzi importanti per ritornare al più presto in Premier League.

Detto fatto, perché il Leeds il prossimo anno tornerà a visitare i grandi stadi d’Inghilterra proprio come un tempo. Per rivivere quel meraviglioso passato ci vorrà tempo, ma la strada è quella giusta. “For the sake of Leeds United he would break himself in two”. Tradotto: “Per il bene del Leeds United sarebbe capace di spezzarsi in due”. Questa è solamente un piccola parte dell’inno che fa riferimento al leggendario Billy Bremner, icona dei Whites con quasi 600 presenze tra il 1959 e il 1976. Questa frase è presente nella memoria di ogni calciatore non solo per ricordarlo, ma anche per mettere in pratica tutta la voglia di ritornare grandi.

A cura di Gerardo Guariglia