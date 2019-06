Roma-Veretout, lunedì l'incontro con l'agente: Milan in standby

Jordan Veretout è un obiettivo concreto della Roma. Dopo i primi sondaggi e i contatti avviati negli scorsi giorni (QUI), il club giallorosso incontrerà nella giornata di lunedì Giuffredi, agente del centrocampista della Fiorentina. Si cercherà di trovare l'intesa: il francese, infatti, rappresenta l'obiettivo numero uno per il nuovo allenatore della Roma Fonseca e per il futuro ds Petrachi.





In standby, al momento, il Milan, che aveva fatto più di un pensiero su Veretout (QUI). La trattativa è ferma soprattutto per una questione di cifre: la richiesta della Fiorentina di 25 milioni, infatti, è considerata troppo alta dal club rossonero per un giocatore non più giovanissimo, anche in considerazione di una futura rivendita. A cifre normali, un profilo come quello di Veretout può interessare al Milan. Se la richiesta dovesse invece rimanere questa, al momento non se ne farebbe nulla.