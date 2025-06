Juventus, si valuta concretamente di proseguire con Tudor

Continuano le riflessioni della Juventus per il ruolo di allenatore: le ultime

Prende forma la nuova Juventus, che ha annunciato Damien Comolli nel ruolo di direttore generale, mentre Giorgio Chiellini è stato nominato Director of Football Strategy (qui il comunicato ufficiale).

Resta ancora un’incognita, invece, il nome del prossimo allenatore, col nuovo management che sta facendo le sue valutazioni.

Non è però scontato un cambio in panchina e adesso la Juventus sta concretamente pensando di confermare Igor Tudor anche per la prossima stagione.

Un cambio in panchina potrebbe avvenire solo in caso si trovasse un profilo considerato davvero superiore a lui e con la convinzione della società.

Juventus, si potrebbe continuare con Tudor

Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, la Juventus sta facendo tutte le valutazioni del caso sul ruolo di allenatore in vista della prossima stagione. Tra i profili valutati c’è stato quello di Gian Piero Gasperini, per cui i bianconeri hanno pensato di inserirsi nonostante la trattativa avanzata con la Roma, oltre a quello di Marco Silva del Fulham, che tanto piace a Comolli.

Ora, però, si pensa davvero di continuare con Igor Tudor in panchina. Sicuramente sarà lui a guidare la squadra nell’imminente Mondiale per Club in America ma potrebbe essere confermato anche per la prossima stagione. Molto apprezzato dalla squadra, si opterà per un cambio solo per un profilo davvero valido e che possa convincere la dirigenza.