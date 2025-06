Da Crotone a Cremona, passando per Monza: Stroppa l’ha (ri)fatto

L’uomo copertina del ritorno in Serie A della Cremonese è il suo allenatore, diventato uno specialista delle promozioni.

La Cremonese è tornata in Serie A. Due anni dopo la retrocessione in Serie B, arrivata al termine di una stagione da 27 punti in 38 giornate, i grigiorossi hanno fatto il percorso inverso e giocheranno l’ottavo anno della loro storia nella massima serie italiana.

Un successo che si potrebbe dividere tra molti. Sono stati diversi, infatti, i protagonisti dell’annata della Cremonese: da coloro che l’hanno ottenuto in campo a quelli che invece hanno dato il loro contributo tramite consigli e utilizzando le parole giuste.

La classe e le giocate di Vazquez, le parate di Fulignati, i gol di De Luca e Bonazzoli, ma forse ancora di più nel trionfo della Cremonese c’è il timbro indelebile del suo allenatore, Giovanni Stroppa.

Dall’esonero nel girone d’andata al richiamo dopo la sconfitta contro il Mantova per sostituire Corini (che aveva preso il suo posto). L’uomo delle promozioni l’ha fatto di nuovo.

Giovanni Stroppa, l’uomo delle promozioni

Per tornare in Serie A soli due anni dopo la retrocessione del 2023 la Cremonese aveva bisogno di uno specialista. Un allenatore che conoscesse esattamente la ricetta giusta per riconsegnare alla città di Cremona la massima categoria del calcio italiano. Un anno fa la Cremonese, con Stroppa in panchina, ci era già andata vicino. La doppia sfida contro il Venezia, vinta dai lagunari per 1-0, permise alla squadra di Vanoli (allenatore in quel momento del Venezia) di vincere i playoff e tornare in Serie A.

364 giorni dopo la Cremonese si è presa la sua rivincita e la copertina va tutta a Giovanni Stroppa. L’allenatore di Mulazzano ha completato il suo quarto “salto di categoria” in carriera: dopo quello con il Foggia nella stagione 2016-17 dalla Lega Pro (attuale Serie C) alla B, con il Crotone dalla B alla A e con il Monza, il quarto capitolo del suo speciale libro “promozioni” è stato scritto.