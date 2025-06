Cremonese, Stroppa: “Una cavalcata difficile, ma la squadra non si è mai disunita”

La Cremonese torna in Serie A, le parole di Stroppa al termine della finale playoff

La Cremonese torna in Serie A, vincendo per 2-0 contro lo Spezia nel ritorno della finale playoff di Serie B.

La partita è stata decisa dalle reti di De Luca nel primo tempo e Collocolo nel secondo, che sono valse la promozione dopo lo 0-0 dell’andata.

A fine partita, l’allenatore grigiorosso Giovanni Stroppa ha parlato della partita e del traguardo raggiunto.

Di seguito le sue parole ai microfoni di DAZN.

Cremonese, Stroppa: “Futuro? Non lo so”

Stroppa ha iniziato così: “Sembrava chiusa a 10 min dalla fine ma la stavamo compromettendo. C’è una stagione da ricordare per tutto quello che abbiamo fatto. Con le unghie e con la qualità del gioco ce la siamo portata a casa. È stata una cavalcata complessa, in quel mese che mi è stato tolto il gruppo è stato difficile. La squadra non si è mai disunita, abbiamo fatto risultati importanti. Adesso raccogliamo.”

Per poi proseguire sulle prestazioni di alcuni protagonisti: De Luca? Gli ho detto che era la serata giusta per fare gol e che aspettavo un colpo dei suoi. Vasquez? Ha una qualità devastante e un’intelligenza calcistica superiore. Quando c’è lui in campo basta dargli la palla”. Per poi concludere sul futuro: “Per adesso non lo so”