Spezia, D’Angelo: “Volevo tagliare il traguardo, ma non ce l’ho fatta”

Le parole dell’allenatore al termine della finale playoff di Serie B contro la Cremonese

Termina 2-3 il ritorno della finale playoff tra Spezia e Cremonese. Nonostante la rimonta nel finale di gara, è la Cremonese a tornare in Serie A.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore Luca D’Angelo al termine della gara. “Io credo che all’andata la partita sia stata più tattica, oggi è uscita fuori l’esperienza e la qualità tecnica della Cremonese”: così l’allenatore ha esordito a Sky Sport.

D’Angelo ha poi proseguito parlando di Stroppa: “Chi vince è più bravo degli altri: oggi Stroppa ha vinto, io no. Quindi è più bravo di me: rappresenta un punto di riferimento per cercare di migliorarmi; è il migliore della B insieme a Grosso e Inzaghi. Del percorso fatto non me ne frega niente: io volevo tagliare il traguardo e anche questa volta non ce l’ho fatta. Non c’è rabbia: abbiamo fatto tutto quello che potevamo”.

L’allenatore ha poi concluso: “C’è grande delusione perché i ragazzi sono stati encomiabili: qualcuno di loro merita la Serie A. Quando non vinco mi dispiace più per le altre persone, sarà una notte di grande tristezza. Nel doppio scontro la Cremonese è stata più brava di noi. Tante persone riponevano in me grande fiducia, e forse un po’ l’ho tradita”.