Torino, sulla lista di Vagnati c'è anche Lerager. Tentativo per Diawara

Continua il lavoro del Torino per rinforzare la rosa a disposizione di Davide Nicola, che da oggi è ufficialmente il nuovo allenatore dei granata. Si prosegue nel pressing per Sanabria del Betis Siviglia; piace anche Lerager del Genoa, altro fedelissimo di Nicola, che potrebbe arrivare in prestito.

A centrocampo, si spera sempre nell'arrivo di Kurtic dal Parma, mentre fatica a decollare il discorso per Bourabia del Sassuolo. In serata è stato effettuato anche un tentativo per Diawara. Al momento però non c'è stata apertura da parte della Roma.

Il tutto in attesa di sistemare anche la situazione legata a Zaza.