Cagliari, obiettivo Zaza per l'attacco

Mentre Davide Nicola aspetta rinforzi per il suo Torino, Vagnati lavora anche per il calciomercato in uscita. Oggi, il ds granata ha infatti ricevuto una chiamata del Cagliari, che ha chiesto informazioni su Zaza, già cercato dal Benevento.

L'attaccante ha già lavorato con Di Francesco ai tempi del Sassuolo e potrebbe quindi trovare gradimento per la destinazione. Prima di Zaza, però, il Cagliari avrà bisogno di far uscire una punta: su Simeone è forte l'interesse del West Ham, mentre non è nemmeno esclusa la possibilità che possa essere coinvolto Pavoletti proprio in uno scambio con il Torino.