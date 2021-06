Torino: offerte di Crystal Palace e Spartak Mosca per Lukic

Due proposte importanti per Sasa Lukic del Torino: contatti con il club inglese e quello russo

Definito l'allenatore (Ivan Juric), il Torino ora si concentra sul mercato in entrata e in uscita. La formazione granata subirà diversi cambiamenti in questa sessione, e tra questi si potrebbe anche raccontare dell'addio di Sasa Lukic.

Il centrocampista serbo ventiquattrenne (32 presenze e 3 gol in questo campionato) ha molti estimatori soprattutto all'estero. Tra questi, due sono i club che sembrano essersi mossi con maggiore insistenza: il Crystal Palace e lo Spartak Mosca.

Entrambe le destinazioni interessano molto il giocatore, che avrebbe la possibilità di misurarsi in Premier League o di giocare in una squadra che parteciperà alla prossima Champions League.

Lukic valuta le possibilità, con il Torino che preferirrebbe però puntare sul giocatore anche per la prossima stagione.