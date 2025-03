Prime pagine: “Ve lo do io lo Scudetto”; “Uno salta”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, sabato 15 marzo 2025.

La Gazzetta dello Sport apre sulla sfida Scudetto tra Atalanta e Inter. Specchietto alto a sinistra per il Milan, chiamato a raggiungere l’obiettivo Europa. A sinistra, piccolo riquadro dedicato alla partita degli ex: Fiorentina-Juventus.

TuttoSport apre sul popolo bianconero che vorrebbe un ritorno di Conte in panchina. A destra, specchio dedicato ai due giocatori granata chiamati in Azzurro: Casadei e Ricci.

Il Corriere dello Sport apre invece sulla possibilità che possa saltare una delle panchine tra Milan e Juventus, con Conceição e Motta chiamati a riscattarsi con 900 minuti rimasti da giocare: l’obiettivo è l’Europa. In basso uno specchietto dedicato a Lautaro e ai suoi “pensieri d’oro”, visto che insegue i sogni di Scudetto, Champions e Mondiale per Club. Altro specchietto dedicato al Napoli e alla coppia RaRo (Raspadori-Romelu Lukaku) per la partita contro il Venezia in programma domani, 16 marzo.