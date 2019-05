Torino, accelerata per Bava come nuovo ds

In attesa di formalizzare l’addio di Gianluca Petrachi come ds del Torino (lo attende la Roma), il presidente Urbano Cairo ha voluto dare un’accelerata nella ricerca al suo successore. I contatti di oggi stanno portando alla soluzione interna, con la promozione di Massimo Bava, responsabile del settore giovanile a uomo mercato della prima squadra. In granata dal 2012, Bava è considerato tra i massimi artefici dei buoni risultati delle giovanili del Torino: la Primavera allenata prima da Moreno Longo, poi Federico Coppitelli, ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa e una Coppa Italia.

Nelle intenzioni presidenziali, Bava dovrebbe mantenere l’incarico nel settore giovanile e lavorare a stretto contatto con Mazzarri: nella giornata di oggi, si è tenuto un lungo confronto tra l’allenatore e il presidente, che gli ha confermato la fiducia a fronte dei buoni risultati di questa stagione. Di supporto al dirigente e all’allenatore, infine, potrebbe essere nominato anche Emiliano Moretti. Il suo ruolo sarebbe però ancora in fase di definizione in queste ore, con il giocatore intenzionato ad avviare la sua carriera in società. in alternativa come responsabile del settore giovanile potrebbe essere promosso Rizzieri, suo vice, ma rimane un'ipotesi ancora in fase di valutazione.