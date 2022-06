Torino, offerta per Bassette del Caen. Per Belotti interesse del Monaco

Offerta del Torino per l'attaccante del Caen, Norma Bassette. In attesa di una risposta da Belotti per il rinnovo, c'è un interesse del Monaco

Il Torino sta trattando Norman Bassette del Caen. L’idea del club granata è di valutarlo in Prima Squadra e poi eventualmente mandarlo in Primavera.

Torino, offerta per il giovane Bassette

La società granata ha presentato un'offerta e sta aspettando una risposta dal club francese. Sul classe 2004 c'è anche l'Eintracht Francoforte, società che ha vinto l'ultima Europa League. Un attaccante per il futuro, mentre per il presente tiene banco la situazione di Belotti, che non ha ancora accettato l'offerta di rinnovo del Torino, ma non ha accettato neanche quelle di altri club. C'è un interessamento del Monaco, mentre non risultano segnali da parte della Fiorentina.