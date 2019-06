il Sassuolo spinge per Fares. E la SPAL guarda in casa Roma: interesse per Luca Pellegrini

Il Sassuolo non molla la presa per Mohamed Fares. Ieri il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi ha incontrato l'agente del giocatore. L'esterno algerino in stagione ha collezionato 36 presenze e 3 gol in stagione.

Qualora dovesse concretizzarsi l'affare, la SPAL è pronta a entrare nella corsa per Luca Pellegrini: terzino sinistro classe '99 di proprietà della Roma.