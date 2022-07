Sampdoria, idea Pjaca per l'attacco

La Sampdoria, dopo aver chiuso per l'arrivo di Grassi dal Parma, sta cercando di rinforzare il reparto offensivo. In casa blucerchiata, è spuntato un nuovo nome per l'attacco di Marco Giampaolo.

Sampdoria, idea Pjaca per rinforzare l'attacco

Per l'attacco, la società blucerchiata sta pensando a Marko Pjaca, giocatore di proprietà della Juventus. Il classe 1995, nell'ultima stagione, ha vestito la maglia del Torino in prestito, raccogliendo 23 presenze e mettendo a segno 5 gol.

Arrivato in Italia nel 2016, Pjaca, anche a causa di diversi infortuni, non ha mai raggiunto i livelli sperati. Dopo due stagioni in maglia bianconera, il croato è stato girato in prestito per cinque volte. Tante stagioni difficili, ma nell'annata appena conclusa con la maglia granata, Pjaca ha avuto un buon rendimento. Adesso la Samp sta pensando a lui: si tratterebbe di un ritorno al Ferraris, dopo la sua parentesi con il Genoa nella stagione 2020/21.