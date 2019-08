Roma, rialzo Corinthians per Vital

Il Corinthians ha aumentato la richiesta economica per Mateus Vital, trequartista (anche esterno) sul quale c'è la Roma.

Non bastano più gli 8 milioni iniziali, ora il club brasiliano ne chiede 10. Un rialzo che i giallorossi non hanno preso benissimo, tuttavia proveranno a riaprire la trattativa nella notte.

Restando in tema attacco ma per quanto riguarda il fronte uscite, la trattativa per portare Schick al Lipsia è ormai in via di definizione. La formula è quella del prestito a 5 milioni con obbligo di riscatto (fissato a 20 milioni) al raggiungimento di un determinato numero di presenze.