Roma, tentativo per Vavro del Copenaghen

Situazione in via di definizione per la Roma sul fronte allenatore: sarà Fonseca la nuova guida della squadra giallorossa. Attende, invece, Gianluca Petrachi la sua ufficializzazione come direttore sportivo: il lavoro diplomatico con Urbano Cairo continua, perché il Torino non lo ha ancora liberato. Il presidente granata resta fermo sulla questione e se ne continuerà a parlare, per cercare un accordo che accontenti tutte le parti in causa.

La Roma ha infatti fretta di cominciare a lavorare e programmare la stagione ormai alle porte, e in questo senso si valutano nomi nuovi per la rosa. Uno riguarda a difesa, dove piace Denis Vavro, centrale classe '96 del Copenaghen. Il giocatore, compagno in nazionale di Skriniar, è valutato 12 milioni: contatti in corso. Così come conitnuano anche quelli per Veretout.