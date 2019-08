Roma, fatta per Smalling: i dettagli

Colpo in difesa per la Roma: arriva Chris Smalling dal Manchester United. Il giocatore è in sede per definire l'addio con i Red devils e subito dopo verrà organizzato il viaggio che lo porterà in Italia per sostenere le visite mediche. L'operazione (riuscita anche grazie agli intermediari Tiziano Pasquali e Giulio Meozzi) ricorda molto quella che ha portato Sanchez all'Inter: prestito secco a tre milioni di euro.

La trattativa per il ventinovenne era cominciata in segreto due giorni fa, la richiesta iniziale era di 20 milioni, poi scesa a 4 e 3 con diritto di riscatto impostato a 16 e 17. Alla fine, per evitare lunghe questioni burocratiche che avrebbero potuto impedire il trasferimento, si è deciso di virare sul titolo temporaneo puro.