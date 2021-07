Roma-Shomurodov, sempre più vicini

La Roma ed Eldor Shomurodov sono sempre più vicini: dopo i contatti di oggi, l'attaccante del Genoa si appresta a vestire la maglia giallorossa. Un'operazione che viene portata avanti in queste ore, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I due club stanno lavorando per arrivare al via libera finale: secondo quanto raccolto, l'operazione dovrebbe essere da circa 18 milioni di euro (con il Genoa che manterrebbe anche una percentuale sulla futura rivendita, che dovrebbe essere intorno al 20%).

Eldor Shomurodov ha detto sì alla Roma

Nella capitale Shomurodov troverebbe Mourinho, che ha già incontrato: non su un campo da calcio, ma in un ristorante di Mosca nel 2019. Al tempo Shomurodov giocava nel Rostov: postò la foto con lo Special One, sorridente. E ora potrebbe essere allenato proprio da lui. Arrivato al Genoa poco meno di un anno fa, l'attaccante uzbeko ha segnato 8 gol in 31 presenze nella sua prima stagione in Serie A.