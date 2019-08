Roma, salta il passaggio di Olsen al Montpellier: scelto Rulli

Francia-Spagna-Italia, asse caldo in tempi di mercato. Come comunicato sul proprio sito ufficiale dalla Real Sociedad, infatti, Geronimo Rulli è stato autorizzato a volare a Montpellier per sostenere le visite mediche con quello che sarà il suo prossimo club. Il portiere argentino classe 1992, infatti, si trasferirà in Ligue 1 con la formula del prestito oneroso (un milione) con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Il club francese, inoltre, si impegna a pagare la metà dello stipendio del giocatore.

Questa trattativa, chiaramente, ne fa saltare un'altra, ovvero quella fra la Roma e il Montpellier appunto per il passaggio in Francia di Olsen. I due club nelle scorse ore avevno trovato l'accordo per la cessione in prestito con diritto di riscatto del portiere. 1,2 milioni subito e 7 per il riscatto quanto pattuito. Poi, però, è cambiato tutto.