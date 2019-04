Roma, il viaggio della chiarezza: Massara e Baldini volano da Pallotta

Il futuro della Roma riparte da Boston. Domani Frederic Massara, direttore sportivo attualmente in carica a Trigoria, volerà negli USA dal presidente Pallotta fino a mercoledì. Si parlerà di futuro ovviamente, per capire e decidere chi sarà il direttore sportivo della Roma nella prossima stagione. Un summit al quale parteciperà anche Franco Baldini, onnipresente nelle decisioni tecniche giallorosse e ancora voce importante alle orecchie di James Pallotta. Massara

Le opzioni rimaste in piedi per lasono due ed entrambe vedono al centro del progetto la figura di Frederic Massara. La prima vedrebbe Luis Campos, attuale ds del Lille, consulente di mercato da affiancare all’attuale direttore sportivo giallorosso. L’altra vedrebbe Frederic Massara unico responsabile dell’area sportiva con pieni poteri decisionali nell’ottica della valorizzazione delle risorse interne - Totti su tutti.

Da Boston passerà anche la volontà di Massara, che ancora non sa quale sia la decisione del club. Lui è pronto a farsi carico di un ruolo importante come quello di direttore sportivo. Sicuramente in prima persona, da capire e valutare, insieme a Pallotta e Baldini, quanto invece assistito (se non comandato) da quel Luis Campos, più volte contattato nelle scorse settimane. Un viaggio ed una settimana che servirà quindi per diradare le nubi almeno attorno al ruolo di direttore sportivo. Poi si penserà al ruolo del nuovo allenatore, una scelta che dipenderà molto anche da quello che dirà il campo e la classifica nelle prossime settimane.